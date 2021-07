GENIAAL. Deze bezorgservice haalt in jouw plaats je spullen op bij je ex

Relaties zijn niet altijd makkelijk en uit elkaar gaan is dat nog minder. Plots moet je in zekere zin afscheid nemen van iemand waar je gedurende een hele tijd erg intiem mee bent geweest. En alsof dat nog niet erg genoeg is, mag je na enkele dagen of weken nog eens langs gaan bij die persoon om je spullen op te halen. Pijnlijk.

Maar als het van het nieuwe bedrijf Postdates afhangt, is dat awkward moment voortaan verleden tijd. De bezorgservice biedt namelijk aan om in jouw plaats je spullen op te halen bij je ex.

Wat wil je ophalen?

Een origineel idee, zoveel is zeker. En de reden waarom Ani Acopian, Suzy Shinn en Brian Wagner ervoor kozen om het bedrijf op te richten, is simpel: «Omdat nog nooit iemand anders het heeft gedaan. En omdat we alle drie al relatiebreuken achter de rug hebben.» Via de app kan je in de eerste plaats aangeven wat voor relatie je had met je ex: van een one night stand tot een vijftienjarig huwelijk. Vervolgens duid je aan welke voorwerpen je graag wil ophalen en welke je eventueel wil terugsturen, inlusief duidelijke beschrijving. Daarna is het aan Postdates. Ze sturen een berichtje naar je ex met de vraag of die de ophaling/verzending accepteert en als dat het geval is, betaal je voor de service. Anders niet. Op dit moment is Postdates enkel actief in New York en Los Angeles, met prijzen die starten bij 30 dollar. Gezien het grote succces is het niet ondenkbaar dat de service binnenkort ook op andere plaatsen (lees: bij ons) beschikbaar zal zijn.