Gen Z en daten: dit zijn de grootste afknappers

Daten is duidelijk één van de dingen in het leven waar elke generatie weer anders mee omgaat. Vraag het maar eens aan je ouders of grootouders: de kans is klein dat zij elkaar via een online app leerden kennen. Vandaag de dag zij diezelfde apps nochtans dé manier bij uitstek om een potentiële partner op het spoor te komen. Maar bij een nieuwe manier van daten hoort ook een nieuwe etiquette.

Om te achterhalen wat Gen Z dan precies wel en niet apprecieert tijdens het daten, organiseerde datingapp Tinder een rondvraag. Ze peilden daarbij naar de grootste afknappers en dat zorgde voor een opmerkelijk lijstje...

Dit doe je beter niet

- Groepsfoto’s. Wanneer je door Tinder aan het swipen bent, zijn groepsfoto’s waarschijnlijk één van je grootste ergernissen. Zeker als er alléén groepsfoto’s op iemands profiel staan. Onmogelijk om te achterhalen welke persoon bij het profiel hoort.

- Opscheppers. Het mag in jouw ogen misschien stoer overkomen om op te scheppen met hoeveel gewicht je kan tillen, hoelang je kan hardlopen of hoeveel je verdient, niemand zit te wachten op je opschepperij.

- Eisenlijsten. Eisen stellen over een mogelijke match in je bio? Efficiënt is het wel, maar sympathiek niet bepaald. Wacht dus iets langer met je waslijst aan eisen, tijd genoeg eens je de ander beter leert kennen.

- Emoji’s. Een tijdje geleden was het nog helemaal oké om duizend-en-één emoji’s te gebruiken, maar volgens Gen Z mag het alleen op een ironische manier.

- Enthousiasme. Hoewel een beetje enthousiasme uiteraard op z’n plaats is als je iemand beter wil leren kennen, houd je het best wel binnen de perken. Trop is te veel hé.