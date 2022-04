GEEUW. Dit is officieel de saaiste job

Voor de meesten onder ons is een job vast onderdeel van ons dagelijks bestaan. Na het afstuderen gingen we op zoek naar een job die pastte bij ons diploma en vaak bleven we in dezelfde sector hangen. Natuurlijk kan je een carrièreshift maken, maar eerlijk is eerlijk, dat vergt toch heel wat moed en moeite.

Wat sommige jobs betreft, hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat je er de rest van je leven in blijft hangen. Er zijn nu eenmaal van die functies die nooit gaan vervelen. Toch bestaan er ook jobs die eerder als saai worden gezien en in een studie die werd gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin ging professor Wijnand A.P van Tilburg op zoek naar dé saaiste job. Of althans, de functie die door de meeste mensen als dusdanig wordt beschouwd.

Wat is saai?

En de saaiste job is... data-analist. Ook de banksector, schoonmaakbusiness, verzekeringswereld, belastingsector en boekhouding komen niet goed uit de peiling, maar data-analist gaat dus met de eerste prijs aan de haal. Wat we beschouwen als saai? Mensen zonder hobby en zonder gevoel voor humor. Mensen die veel slapen, religieus actief zijn, veel tv kijken, dieren observeren en een wiskundeknobbel hebben. Erg stereotiep dus en het behoeft geen betoog dat je niet zomaar iedereen over dezelfde kam mag scheren. Maar tenzij je een passie voor data hebt, zoek je je droomjob misschien toch maar beter in een andere sector.