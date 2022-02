Geen schaamrood meer op de wangen: zo was je je vagina

Maar eerst een lesje anatomie. Want wat is het verschil tussen je vagina en vulva? De vulva is het uitwendige deel van je geslachtsorgaan en bestaat uit de schaamlippen, clitoris, urinebuis en… de ingang van je vagina die naar je baarmoeder leidt. Je vagina is dus het inwendige deel van je geslachtsorgaan.

Vaginale flora

Voilà, nu dat duidelijk is kunnen we beginnen aan ons stappenplan. Of wacht, wist je dat je je vagina eigenlijk niet mag wassen? Dit vraagt wellicht ook om wat extra uitleg. Je vagina is eigenlijk een zelfreinigend orgaan, en als je ze daar bovenop nog eens wast, is de kans groot dat je de vaginale flora, de bacteriën die je vagina beschermen, uit balans brengt. Dit kan heel wat ongemakjes veroorzaken, zoals jeuk, irritatie en schimmelinfecties. Afblijven is dus de boodschap.

De focus moet liggen op je vulva. Haal niet meteen de grote middelen in huis, want met wat water en een zeepje met natuurlijke ingrediënten kom je al een heel eind. Stap 1: ga zoals normaal onder de douche staan en maak je vulva nat met lauw water. Vervolgens zeep je je geslachtsorgaan met behulp van je hand met wat zeep in. Let op! Beweeg altijd van voor naar achter: dus vanaf je schaambeen, via je binnenste schaamlippen naar je anus. Zo vermijd je dat er bacteriën vanuit je anus in je vagina terechtkomen. Die zouden wel eens voor een irritante blaasontsteking kunnen zorgen. Goed, je vulva is nu ingezeept, tijd om alles grondig af te spoelen. Gebruik opnieuw lauw water. Eenmaal uit de douche, pak je een schone handdoek en dep je je vulva droog. Op die manier zorg je er weer voor dat de kans op irritaties kleiner wordt.

Meer heeft je vulva niet nodig. En onthoud, elke vagina heeft een kenmerkende geur, daar hoef je je helemaal niet voor te schamen.