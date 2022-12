Geen budget voor een nieuwe kerstoutfit? Deze vijf trends shop je gemakkelijk tweedehands

Binnenkort is het weer the most wonderful time of the year: feeërieke lichtjes in het straatbeeld, bakken quality time met je geliefden en … de elk jaar terugkerende outfitstress. Die kerstuitgaves komen altijd hard binnen, maar nu de wereld door moeilijke tijden gaat, is besparen waar mogelijk een must. In deze financieel uitdagende tijden kan tweedehands daarom een te overwegen optie zijn. Dit is hoe je een volledige tweedehandsoutfit fixt die de gasten aan de kerstdis omver zullen blazen.