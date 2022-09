Geboren in 2004? Dan maak jij kans op een gratis treinticket om Europa rond te reiezen

Het initiatief DiscoverEU wil jongeren helpen het Europese continent te ontdekken en internationale contacten te leggen. «Culturele uitwisselingen promoten aan de hand van duurzaam reizen was nooit relevanter», zegt Europees commissaris voor Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel.

Quizvragen

Wie kans wil maken op een reispas, moet op de Jongerensite vijf quizvragen en een aanvullende schiftingsvraag invullen. De wedstrijd staat open voor al wie geboren is in 2004, en dit jaar dus 18 jaar oud wordt of al geworden is. De winnaars zullen tussen 1 maart 2023 en 29 februari 2024 gedurende 30 dagen Europa kunnen rondreizen. Ze zullen ook korting genieten op tal van andere activiteiten.

In maart 2023 is een nieuwe aanvraagronde gepland.

De Europese Jongerensite is bereikbaar via deze link