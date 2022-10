Ga je op restaurant? Doe DEZE drie dingen vooral niet

Lekker gaan eten in een restaurant, zalig! Je wordt op je wenken bediend en je kan heerlijk ontspannen. Maar dit betekent niet dat je je manieren niet moet houden. Toch zijn er heel wat mensen die in de horeca werken, die te maken krijgen met onbeleefde mensen. Wat zijn zowat de grofste dingen die je kan doen in een restaurant? Wij zetten het op een rijtje.

Agressieve communicatie

Als er een probleem is, communiceer dit dan rustig. Het kan altijd gebeuren dat je een verkeerd drankje krijgt of dat er iets mis is met je eten. Onthoud dat iedereen die in het restaurant werkt ervoor wil zorgen dat jij een fantastische avond hebt en dat foutjes al eens kunnen voorvallen. Niemand is perfect. Zet daarom de boel niet op stelten en laat rustig weten dat er een probleem is. Je ober zal je met plezier verder helpen.

Niet laten weten dat je later komt

Ben je niet op tijd voor je reservering? Laat dan zeker iets weten aan het restaurant. Op die manier kan het restaurant zich beter voorbereiden en ondertussen andere klanten verder helpen.

Obers als een hondje roepen

Obers zijn hardwerkende mensen die je respect verdienen. Als je nog iets nodig hebt, steek je beter je arm omhoog of roep je de ober rustig.