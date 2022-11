Full Circle strijkt neer in Antwerpen

Van 10 tot 12 november is Antwerpen the place to be voor liefhebbers van elektronische muziek. Drie dagen lang zullen de luidsprekers van Full Circle de stad doen dansen. Het festival, dat enkel Belgische acts op het programma heeft staan , is voor zijn vijfde editie verspreid over de hele diamantstad.

Brussel is niet de enige plek waar je kunt feesten op elektronische muziek. Het festival Full Circle werd enkele jaren geleden uit de grond gestampt met de bedoeling om het nachtleven in Antwerpen nog meer in de verf te zetten. Nu is het al aan zijn vijfde editie toe, wat betekent dat je op verschillende plaatsen in de stad dj-sets, concerten, tentoonstellingen en debatten over verschillende onderwerpen in het uitgaansmilieu kunt bijwonen. De lijst met locaties waar het festival neerstrijkt, is lang: Ampere, de Capital, Club Vaag, Kavka, Trix, het is maar een greep uit het aanbod. Tijdens de drie dagen van culturele evenementen kun je met één enkel ticket ook terecht in musea, bibliotheken en andere culturele plaatsen in Antwerpen.

Wat de affiche betreft, mogen we ons verheugen op een 100% Belgische programmatie, met namen als Maxim Lany, Nico Morano en Farrago. De organisatoren nodigen ook jonge dj’s uit om hun talenten te demonstreren aan het grote publiek. Op vrijdag en zaterdag kun je bovendien (met een extra kaartje) gaan feesten aan boord van een boot. Elk feest die naam waardig verdient een pre-party, en ook die heeft Full Circle op de agenda staan. Er zijn evenementen gepland in verschillende bars en restaurants in Antwerpen, wat gegarandeerd een memorabele en kleurrijke (binnen de grenzen van het redelijke) avond zal opleveren!

Niet te missen:

Zouzibabe: als nineties kid kruidt deze dj haar sets graag met de hits uit de nillies waarop ze als jongeling uit de bol ging. Net als wij!

Maxim Lany: sinds het einde van de coronacrisis stond deze dj op de affiche van talloze evenementen, waarmee hij zich profileert als een van de meest iconische figuren van de Belgische technoscene — een absolute must.

ECHT!: op hun meer dan overtuigende show in de AB zowat een maand geleden toonde dit Brusselse kwartet wat ze allemaal in hun muzikale mars hebben. We kijken ernaar uit om ze weer aan het werk te zien.

Dit jaar hoopt het festival tijdens het verlengde weekend 15.000 mensen over de vloer te krijgen. De vorige keer wisten ze ongeveer 12.000 nieuwsgierige bezoekers te lokken. Het mag duidelijk zijn dat je best niet te lang meer wacht om een van de kostbare tickets te bemachtigen, want ze gaan bijzonder vlot de deur uit en je dreigt binnen de kortste keren voor een full house te staan. Tickets en alle informatie: fullcircleantwerp.be.