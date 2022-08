‘Friends’ fans opgelet: er zijn verschillende Central Perk koffiebars op komst

Slechts weinigen weten niet waar we het over hebben als we de naam Central Perk uitspreken. De koffiebar waar Chandler, Monica, Joey, Phoebe, Rachel en Ross ontelbare uren spendeerden tijdens ‘Friends’ heeft een haast mythische omvang gekregen door de jaren heen. En binnenkort kan je er ook zelf heen voor een koffietje.

Central Perk-lookalikes zijn in principe niet nieuw. Hier en daar popten ze al uit de grond, maar het ging steeds om individuele initiatieven. Daar brengt Warner Bros. Themed Entertainment nu verandering in.

Waar?

Samen met CenPer Holdings, LLC. is Warner Bros. namelijk van plan om meerdere Central Perk koffiebars op te richten om tegemoet te komen aan de verlangens van vele ‘Friends’-fans. Wie altijd vol jaloezie keek naar de goedgevulde, reuzegrote mokken van het zestal kan binnenkort z’n eigen ‘How You Doin’?’, ‘Pivot Blend’ en ‘We Were On A Coffee Break’ koffie bestellen. Waar de eerste vestiging precies zal komen is nog niet geweten, maar één ding is zeker: de eerste Central Perk Coffeehouse komt er in 2023. Wil je op de hoogte blijven van waar de koffiebar precies zal neerstrijken, houd dan zeker de website in de gaten!