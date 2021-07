Franse maaltijdleverancier Frichti nu ook actief in Brussel

De Franse maaltijdleverancier Frichti is voortaan ook in België aanwezig. De start-up, die zelfgemaakte maaltijden aanbiedt maar ook boodschappen doet op maat, is momenteel enkel in Brussel beschikbaar, maar de bedoeling is dat nadien ook de rest van het land aan de beurt is. Voor de leveringen gaat Frichti in zee met de Brusselse start-up Urbeez.

In Frankrijk is Frichti goed voor 400.000 gebruikers en 400 medewerkers. Het bedrijf kwam er in 2020 wel in opspraak omdat het veel illegalen tewerk zou stellen, zo meldde het gespecialiseerde vakblad RetailDetail eerder.

Zeven dagen op zeven

Concreet zal het aanbod van Frichti zeven dagen op zeven, van 9 tot 22 uur, beschikbaar zijn in het centrum en het zuiden van Brussel (Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem). Frichti claimt boodschappen binnen een kwartier te kunnen bezorgen en dat volledig op groene energie: met de fiets of de elektrische scooter. Wil je meer weten of een bestelling plaatsen, dan kan dat via de website.