FESTIVALLOOK. Tomorrowland, Adidas en KBVB lanceren collectie ‘LOVE’ met knipoog naar Duivels

Terwijl België en de rest van de wereld zich opmaken voor drie geweldige weekenden Tomorrowland, presenteren adidas, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Tomorrowland de capsulecollectie ‘LOVE’, een collectie ontworpen om tot de verbeelding te spreken van voetbal- en festivalfans over de hele wereld.

De ’LOVE‘ capsulecollectie bestaat onder andere uit een Terrex MYSHELTER jack, een hoodie, een shirt met lange mouwen geïnspireerd op keepersshirts uit het verleden, een festivalshirt met knoopjes, een zwemshort, een crossbodytas en een bucket hat. Centraal staat de speelse ’LOVE‘ opdruk en kleurrijke print.

Foto Tomorrowland

De grafische print is geïnspireerd op het wereldberoemde vuurwerk van Tomorrowland, een ware explosie van kleuren en staat symbool voor de gedeelde waarden op vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. LOVE, met het logo van Tomorrowland als letter O, is een subtiele prikkel om ons eraan te herinneren om samen meer van het leven te genieten.

Foto Tomorrowland

Tous ensemble

De Rode Duivels en Tomorrowland hebben de harten veroverd van fans over de hele wereld. Hoewel ze in totaal verschillende werelden actief zijn, zijn de gelijkenissen opmerkelijk. Zo zijn alle ogen gericht op de spelers en de dj's, met evenementen zoals het FIFA wereldkampioenschap en Tomorrowland als ultieme podia. Beiden betoveren ze keer op keer weer hun hartstochtelijk publiek met prestaties van wereldklasse.

Foto Tomorrowland

«Met deze capsulecollectie verenigen we met trots het beste dat België te bieden heeft: het beste op het gebied van voetbal en het beste op het gebied van muziek en entertainment, om te vieren wie we zijn en waar we voor staan», zegt Nick Craggs, General Manager van adidas Football.

De capsulecollectie is vanaf 13 juli beschikbaar op adidas.com, shop.rbfa.be, store.tomorrowland.com en bij geselecteerde verkooppunten. De capsulecollectie is ook beschikbaar op Tomorrowland 2022.