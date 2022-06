FAVV waarschuwt voor online aankoop van huisdieren uit Oekraïne

Heel wat mensen willen een goede daad verrichten door dieren in nood uit de oorlogssituatie in Oekraïne te halen, maar zijn zich niet bewust van de voorwaarden. Anderen denken onterecht dat de versoepelingen die werden ingevoerd voor huisdieren die meereizen met Oekraïense vluchtelingen, ook gelden voor het online aankopen van Oekraïense dieren. Deze versoepelingen gelden enkel voor de eigen huisdieren die de Oekraïense vluchtelingen meebrengen naar België.

Voorwaarden

Bij de aankoop van een dier, al dan niet via het internet, moeten dan ook dezelfde gezondheidsvoorwaarden nageleefd worden als bij de aankoop van eender welk huisdier afkomstig uit een land buiten de Europese Unie. Concreet moeten de dieren via een microchip geïdentificeerd kunnen worden, vergezeld zijn van de nodige gezondheidsdocumenten en gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Verder moeten de dieren met een bloedtest getest zijn om de aanwezigheid van antistoffen te bevestigen en moeten ze in Oekraïne in quarantaine zijn gehouden.

«Het is belangrijk dat deze regels gevolgd worden», benadrukt het FAVV. «Ondanks de vele vaccinaties van zowel huisdieren als wilde dieren, is Oekraïne niet vrij van hondsdolheid. Hondsdolheid is een ernstige ziekte die zowel dieren als mensen treft. Jaarlijks sterven bijna 59.000 personen aan de gevolgen van deze ziekte.»