Fan van tweedehands? Dan mag je deze enorme nieuwe winkel in Elsene niet missen

Tweedehands shoppen wordt steeds populairder en maar goed ook. Het is zonder twijfel de meest milieuvriendelijke manier van winkelen, omdat er niets nieuws wordt geproduceerd én omdat een hele hoop spullen van de vuilnisstapel worden gered. Bovendien is het in veel gevallen ook nog eens vriendelijk voor je portemonnee. Alleen maar voordelen dus. En goed nieuws, want in Elsene kan je nu aan een spotprijsje kleding en accessoires kopen in de vernieuwde winkelruimte van Spullenhulp.

De winkel van Spullenhulp aan de Amerikaansestraat is geen nieuwigheid op zich. Al sinds de jaren vijftig kan je er terecht voor een bonte verzameling aan tweedehands gerief, van meubelen tot kledij en alles daartussen. De kledingboetiek in het pand kreeg nu echter een serieuze opfrisbeurt en dat zorgt voor een optimale winkelervaring.

Shoppen voor het goede doel

De ruimte op zich ziet er nu uit als een fancy tweedehandsboetiek, maar gelukkig liggen de prijzen een stuk lager dan in de meeste populaire vintage winkels. Alles hangt gesorteerd per kleur en zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen er hun gading vinden. Voor een appel en een ei koop je bij Spullenhulp een heel nieuwe outfit en dat in een aangename setting. Heb je al genoeg kleding geshopt? Vergeet dan niet om ook een kijkje te nemen in de rest van de winkel, waar je zowat alles voor in huis kan vinden. Of je nu op zoek bent naar een nieuw kookboek of een bloempot: je vindt het er allemaal. De opbrengsten gaan bovendien naar het goede doel, dus je doet ook nog eens een goede daad met je aankoop.

Adres: Amerikaansestraat 101 – 1050 Elsene