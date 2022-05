Fan van Moulin Rouge? Je kan er nu ook een nachtje blijven slapen!

Het Parijse cabarettheater Moulin Rouge is wereldwijd beroemd. Het cabaret opende de deuren in 1889 en is met z’n rode windmolen op het dak een niet te missen deel van de Parijse skyline. Hoewel de Moulin Rouge al lang een referentie was binnen het artistieke milieu, zorgde de film ‘Moulin Rouge!’ met Ewan McGregor en Nicole Kidman uit 2001 voor nog meer faam.

En wie die film weleens gezien heeft, heeft er ongetwijfeld ook al van gedroomd om een nachtje in de Moulin Rouge te logeren. Tot nog toe was dat nooit mogelijk, maar daar komt in juni verandering in...

In de molen

In samenwerking met Airbnb opent de Moulin Rouge namelijk drie nachten de deuren voor enklele gelukkigen: op 13, 20 en 27 juni. Drie data, niet meer, niet minder. Voor de gelegenheid werd er een kamer in de molen ingericht door een interieurontwerper en een historicus, kwestie van helemaal ondergedompeld te worden in de leefwereld van Toulouse Lautrec. De overnachting zal slechts een luttele euro kosten, maar het is een kwestie van snel zijn. Reservaties openen op 17 mei om 19 uur CET, en wie eerst komt, eerst maalt. Zet dus zeker een herinnering in je smartphone en bedenk alvast wie je graag zou meenemen op dit toch wel zeer romantische uitje.