Fan van de Queen? Je zou zomaar eens buren kunnen worden

We hebben allemaal weleens gedroomd van een koninklijk bestaan. Zeker als kind leek het ons geweldig om in een heus kasteel te wonen, inclusief torens, kelders en enorme kamers gevuld met kunst. Als volwassenen zijn we ons iets meer bewust van al het werk en geld dat daarbij komt kijken, maar toch. We zouden geen nee zeggen tegen een paleis, moesten we het aangeboden krijgen.

Een paleis hebben we vandaag niet in de aanbieding, maar we hebben wel dé manier gevonden om buren te worden met de Britse Queen. En dat nog wel op haar favoriete landgoed, Sandringham.

Beschermd

Net naast het landgoed staat namelijk het Station House te koop, het voormalige optrekje van de treinbestuurder van Wolferton. Dit was in 1898, toen het stulpje werd gebouwd, het dichtstbijzijnde treinstation en dus ook het station dat door de royals werd gebruikt wanneer ze naar Sandringham trokken. Tegenwoordig is Station House een ‘gewone’ privéwoning, maar dus wel eentje met bijzondere buren. Geen wonder dat er ook een stevig prijkaartje aan vasthangt. Voor het huis moet je namelijk 1,195 miljoen pond of zo’n 1,4 miljoen euro neertellen. In ruil krijg je drie slaapkamers, twee badkamers, een beschermd landgoed én een grote tuin. En wie weet komt je buurvrouw wel even langs op je house warming?