Fan van Brusselse wafels? Haal dan dit weekend het limited edition wafelbier in huis

Chocolade, bier en wafels. Vraag het aan om het even welke buitenlandse toerist en hij of zij zal beamen dat dit dé Belgische specialiteiten bij uitstek zijn. En hoewel je die drie meestal niet samen eet, heeft koekjesfabrikant LU besloten om dat nu voor de verandering wél eens te doen. Zotjes? Misschien.

Een jaar geleden lanceerde LU z’n nieuwe Luikse wafels. Eentje met chocolade, eentje natuur met een vanillesmaakje. Om die verjaardag te vieren komt het koekjesmerk nu met nog twee nieuwigheden. En niet de minste.

Wafl Beer

Wafelliefhebbers kunnen voortaan namelijk genieten van een derde variant: een vanillewafel met stukjes crunchy chocolade. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook een speciaal bier gelanceerd ter ere van de wafel. Het LU Wafl Beer is alcoholvrij en komt in twee smaken: vanille en chocolade. Helaas zal het bier niet in de normale winkelrekken te vinden zijn. Wie de hand wil leggen op een wafelbiertje, zal in plaats daarvan tussen vrijdag 22 oktober en zondag 24 oktober een bezoekje moeten brengen aan de aan de LU pop-up shop in Brussel (Guldenhoofdstraat 5), tussen 10 uur en 18 uur. Meteen een goed excuus om ook de rest van de hoofdstad nog eens te verkennen!