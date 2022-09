Eurostar geeft reizigers 10% korting tijdens Week van de Mobiliteit

De Europese Week van de Mobiliteit is een campagne van de Europese Commissie die duurzame mobiliteit in steden naar voren schuift. Ook de trein maakt ongetwijfeld deel uit van dat groene verhaal.

Om reizigers een extra duwtje in de rug te geven om te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer, lanceert Eurostar een kortingscampagne. Met de kortingscode MOBILITYWEEK2022 kunnen reizigers vanaf 20 september tot en met 23 september genieten van 10% korting op boekingen voor reizen in Standard en Standard Premier tussen 3 oktober en 25 november.

Duurzaam

Eurostar zet zich al jarenlang in voor de planeet. Zo rijden alle treinen 100% elektrisch. In Nederland rijden de treinen al volledig op windenergie en Eurostar is op de goede weg om ook in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over te schakelen op hernieuwbare energie tegen 2030. Een reis met Eurostar stoot tot 93% minder CO2 uit dan een vliegtuigreis.