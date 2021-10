Energieprijzen swingen de pan uit: hoe verlaag je je factuur?

Sinds begin dit jaar zijn de energieprijzen de hoogte in geschoten. Dit is te wijten aan het herstel van de wereldeconomie en dus de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit en gas. De elektriciteitsfactuur is met 30% gestegen, die van aardgas met 50%! De CREG, de federale energieregulator, schatte in september dat de jaarlijkse elektriciteitsfactuur van de Belgen was gestegen van 814 tot 1.014 euro en die van gas van 825 tot 1.609 euro.

Het bedrijf Wikipower maakte een simulatie met het voorbeeld van een gezin van vier dat 3.200 kWh elektriciteit en 16.000 kWh gas per jaar verbruikt. Vaststelling: een stijging van 171 euro op de elektriciteitsfactuur en 486 euro op die van gas. Goed voor in totaal 657 euro extra. En daarbij werd geen rekening gehouden met de stijging van andere kostenposten op de factuur zoals vervoer, distributie en belastingen. Met de winter in aantocht, is er dan ook veel ongerustheid.

Welke oplossingen?

Wat kan je doen om deze sterke prijsstijgingen tegen te gaan? In de eerste plaats is het belangrijk het aanbod van de verschillende leveranciers regelmatig te analyseren en te vergelijken. Met de CREG Scan, bijvoorbeeld, een tool waarmee je kan meten hoe concurrentieel jouw contract is met het huidige marktaanbod. Er zijn ook verschillende privésites, maar het is beter om te kiezen voor vergelijkers met het CREG-label, zoals Energie-vergelijker.be, of de officiële prijsvergelijker van de regulator in je regio (Brugel voor Brussel en CWaPE voor Wallonië).

Als je geen tijd of energie hebt om te vergelijken, is er de oplossing van gegroepeerde energieaankopen. Daarmee kan je een voordelig groepstarief krijgen en administratieve procedures vermijden. Hoe meer consumenten intekenen, hoe beter bedrijven kunnen onderhandelen over de beste prijzen voor de contracten. Groepsaankopen kunnen ook interessant zijn voor complexe producten zoals zonnepanelen. En het is niet omdat je inschrijft op een groepsaankoop dat je ook het contract moet afsluiten dat na de aanbesteding gekozen wordt.

Vast of variabel contract?

De hamvraag is altijd: Welk contract kies ik? Ofwel een variabel contract waarbij je energieprijs de schommelingen op de markt volgt, ofwel een vast contract waarbij je prijs constant blijft gedurende de hele looptijd van het contract.

Als je een vast langetermijncontract hebt afgesloten toen de prijzen lager waren, verander dan niets! Je bent beschermd tegen de stijgende prijzen. Maar als je een vast contract hebt dat binnenkort afloopt, zal je leveranciers en tariefformules moeten vergelijken om de voordeligste van het moment te kiezen.

Als de energieprijzen hoog zijn, ben je misschien geneigd een variabel contract te kiezen om snel te kunnen profiteren van dalende prijzen. Maar de prijzen zullen waarschijnlijk nog stijgen! Een variabel contract is in dit geval wellicht niet aangeraden. Je kan beter de aanbiedingen op de markt vergelijken en een vast tarief afsluiten voor één tot vijf jaar. Als de prijzen de komende maanden toch dalen, dan kan je je contract op elk moment kosteloos opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Ongeacht de leverancier of de duur van je contract. Koos je voor een variabel aanbod? Let dan goed op je jaarafrekening om onaangename verrassingen te vermijden en vergeet niet je maandelijkse voorschotten aan te passen.