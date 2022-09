En de beste biowinkel van Europa ligt in… België!

Waar bioloigische producten enkele jaren geleden nog een niche waren in de voedingsafdeling, wint bio nu steeds meer aan populariteit. Sommigen onder ons zweren erbij, anderen hebben toch minstens enkele biologische producten in huis. Hoog tijd dus om biowinkels in de bloemetjes te zetten en dat doen de European Organic Awards. Dit jaar werd La Ferme à l’Arbre, een biowinkel in Lantin in de provincie Luik, verkozen tot beste biowinkel van Europa.

Aan de wedstrijd namen maar liefst 2.000 participanten deel, dus dat La Ferme à l’Arbre werd verkozen tot dé beste biowinkel zegt wel wat. Je kan er niet minder dan 3.000 verschillende biologische producten vinden en meer dan 60 groenten komen er lokaal van het veld.

Autonomie

Uitbater Michel Pâque vertelt in een interview met RTBF hoeveel moeite er in de winkel wordt gestoken: «Alles wat achter de schermen gebeurt zorgt ervoor dat het project standhoudt. We produceren voeding, die we verkopen in de winkel. We produceren graan, waarmee we het vee voeden en dat vee wordt vervolgens in de winkel verkocht. De dieren zorgen dan weer voor de bemesting van de velden. Alles gebeurt in de grootst mogelijke mate van autonomie en ik denk dat dat was wat de jury kon verleiden.»

Wie zelf een kijkje wil gaan nemen, kan terecht in Lantin in de Rue de Liège 45.