Elf stukken fruit die je dieet een boost geven

Volgens sommigen is fruit eten een doodzonde als je wil afvallen. Toch klopt dat niet helemaal. Er zijn natuurlijk wel bepaalde fruitsoorten die beter en minder goed zijn. Hier is een overzicht van het fruit dat je het beste helpt om af te vallen, zodat je je noodzakelijke en natuurlijke bron aan suiker en vitamines niet verwaarloost.

Iedereen die fruit vergelijkt met suikerbommen en dikmakers, mag je als het aan ons ligt voorzichtig bekogelen met perziken. Nee, nog beter: met pompelmoezen. Of appels. Fruit is noodzakelijk en moet je ook gewoon eten als je wil afvallen. Dit zijn 11 effectieve fruitsoorten bij een dieet. Bij allemaal geldt wel: opeten en niet persen, zodat je meer vezels binnen krijgt en de suiker geleidelijker wordt opgenomen in je bloed.

1. Pompelmoes

«Een pompelmoes in de morgen, is een dag zonder zorgen.» De pompelmoes moet op nummer één staan als basis van een gezond dieet. Een halve vrucht bevat maar 39 calorieën, maar ook 65 % van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C en daarnaast nog eens 28 % van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine A. Er zijn talloze onderzoeken te vinden waarin het fruit gelinkt wordt aan gewichtsverlies, zoals de studie in The American Journal of Clinical Nutrition die aantoont dat de citrusvrucht je spijsvertering op gang brengt en een in Nutrition & Metabolism die bestudeert hoe pompelmoes overtollig vet loost.

2. Appels

Om met tegeltjeswijsheden te blijven strooien: «Snoep gezond, eet een appel». Appels zijn laag in calorieën en bevatten veel vezels. Een grote appel van 223 gram bevat 116 calorieën en 5,4 gram vezels. Ook is de wetenschap erover uit dat het eten van appels een gunstig effect heeft op afvallen. Eet een appel altijd mét schil. In 2012 ontdekten wetenschappers immers in opdracht van onder andere de National Institutes of Health dat ursolzuur, een natuurlijke stof in appelschil, helpt bij het voorkomen van obesitas.

3. Bessen

Bessen zijn caloriearme bommetjes vol gezonde voedingsstoffen. De kleine stukken fruit hebben een positieve invloed op je cholesterol en bloeddruk. Ook werken veel bessen ontstekingremmend. Mensen die regelmatig bessen consumeren, eten minder grote porties tijdens de belangrijke maaltijden, blijkt uit onderzoek uit het wetenschappelijke tijdschrift Appetite.

4. Steenfruit

Steenfruit is een verzamelnaam voor verschillende soorten fruit met een harde pit in het hart. Perziken, nectarines, abrikozen, pruimen en kersen zijn voorbeelden. De vruchten bevatten weinig calorieën, maar veel vitamine C en A. Zeer gezonde snacks voor mensen die willen afvallen, zo zegt The University of Sydney.

5. Passievrucht

Een passievrucht is heerlijk zuur en je eet eigenlijk alleen de pitjes met de gelei daaromheen. Weinig calorieën, heel veel vezels, vitamin C, vitamin A, ijzer en kalium. Passievruchten werken positief op je bloeddruk en insulineniveau, waardoor het een goed stuk fruit is tegen overgewicht. Bovendien zorgen passievruchten voor een stabiele spijsvertering en een langdurig verzadigd gevoel, zegt een onderzoek uit Appetite.

6. Rabarber

Er heerst discussie of rabarber een fruit of groente is, maar hoe dan ook past de vrucht perfect in je dieet. Eén stick rabarber bevat 11 calorieën, 1 gram aan vezels en 20 % van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine K. Bovendien helpen rabarbervezels bij het verlagen van een hoog cholesterol, wat een veelvoorkomend probleem is voor mensen die met overgewicht worstelen. Maar rabarber wordt vaak bereid met veel suiker. Doe dat niet als je wil afvallen. Probeer eens een compote van alleen rabarber en moesappelen. Makkelijk te maken en lekker zuur.

7. Kiwi

Dan komen we uit bij de kiwi, die vol zit met vitamines en vezels en relatief laag is in calorieën. Ze bevatten wel aardig wat suiker, maar hebben een lage glycemische index. Dat betekent dat de koolhydraten langzaam afbreken en de glucose geleidelijk aan het bloed wordt afgegeven. Uit verschillende onderzoeken, waaronder een in het wetenschappelijke tijdschrift Nutritions, blijkt dat kiwi’s helpen je bloedsuikerspiegel te beheersen, je cholesterolniveau verbeteren en bijdragen aan een goede darmflora. Perfect dus als je wil afvallen.

8. Meloen

Meloenen bevatten zeer weinig calorieën en hebben een hoog watergehalte, waardoor je gehydrateerd blijft. Precies wat je nodig hebt als je wilt vermageren. Dit fruit bevat bovendien veel vezels, kalium en antioxidanten.

9. Appelsien

Veel mensen beginnen de dag met een glaasje vers geperst appelsiensap, maar wist je dat het veel beter is om de vrucht in vaste vorm te verorberen? Op die manier krijg je meer vezels binnen en wordt de suiker geleidelijker opgenomen in je bloed. Interessant feit: een sinaasappel is vier keer zo vullend als een croissant en twee keer zo vullend als een mueslireep.

10. Banaan

Je dacht natuurlijk al, waar blijft die banaan die ik iedere dag on the go opeet? Wees gerust, dit praktische stuk fruit kan je lekker blijven eten. Bananen mogen dan wat meer calorieën bevatten, ze zitten vol met goede voedingsstoffen en hebben een lage tot medium lage glycemische index. Kalium, magnesium, mangaan, vezels, talloze antioxidanten en vitamine A, B6 en C maken het stuk fruit helemaal gezond. Bananen zorgen bovendien voor een beter cholesterolgehalte en een gecontroleerde suikerspiegel. Dat een banaan slecht is voor je stoelgang, is een fabel.

11. Avocado

Ook bij de avocado wordt regelmatig getwijfeld of het nu een fruit of een groente betreft. Het is in elk geval een heilige vrucht voor mensen die willen afvallen. Onderzoek in het tijdschrift Nutrition linkt het eten van avocado’s direct aan gewichtsverlies. Andere onderzoeken in Nutrition Journal hebben aangetoond dat avocado’s zorgen voor een langdurig verzadigd gevoel, eetlust vermindert en het cholesterolgehalte kan verbeteren.