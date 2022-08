EINDELIJK. Vegan KitKat vanaf nu te koop in Europa

De Zwitserse voedingsreus Nestlé gaat vanaf vrijdag de veganistische versie van de chocoladereep KitKat op de markt brengen in vijftien Europese landen. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd. Op dit ogenblik zijn er geen plannen om de KitKat V in België te lanceren, laat Nestlé weten.

In juni vorig jaar testte Nestlé al de verkoop van de vegan KitKat V, onder meer in Nederland. Voor de plantaardige versie van de chocoladereep gebruikt de voedingsproducent rijst als een alternatief voor melk. Het gaat om een van de grootste lanceringen van een veganistisch alternatief van een gekend merk. De ontwikkeling van het product nam twee jaar in beslag.

Iets duurder

De plantaardige versie zal weliswaar iets meer kosten wegens duurdere ingrediënten en strengere hygiëneregels, klinkt het. Tijdens de proefperiode vorig jaar rekende Nestlé omgerekend ongeveer een euro voor een reep, tegenover ongeveer 80 cent voor de normale versie.

Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg is de vegan chocolademarkt zowat 533 miljoen dollar waard, en zal dat binnen tien jaar opklimmen tot zowat 1,4 miljard dollar. Nestlé start met een productie van 300 ton vegan KitKats. Bij de klassieke KitKat loopt dat jaarlijks op tot tienduizenden tonnen voor gans Europa.