Het begin van het schooljaar staat vaak gelijk aan spanning en stress! Als het je eerste jaar op de universiteit of hogeschool is, dan is het begrijpelijk dat je dat eng vindt. Je komt in een omgeving die je niet kent, je doet misschien niet dezelfde opleiding als je vrienden en je zit vol met angst. Maak je maar geen zorgen! Zoals gewoonlijk geeft Kotplanet jou advies over hoe je stress op je eerste dag in het hoger onderwijs kan vermijden.