Eerste Hulp Bij Warm Weer: drie keer water met een origineel smaakje

Het is dezer dagen puffen geblazen. De zomer mag dan officieel wel nog niet begonnen zijn, de zon denkt daar anders over en laat de temperaturen flink oplopen. Dat betekent niet alleen dat het moeilijk is om je op je werk te concentreren, maar ook dat jezelf hydrateren doorheen de dag belangrijker is dan ooit. De gezondste manier om dat te doen? Véél water drinken.

Maar hoewel we water zeker weten te apprceciëren, kan het soms ook wat saai aanvoelen om de godganse dag enkel water (met of zonder bruis) te consumeren. Gelukkig kan je de dingen makkelijk een stuk interessanter maken door wat toe te voegen aan je smakeloze water. Dit zijn alvast drie originele combinaties waar wij van gaan watertanden.

Aarbeien, maar dan anders

Fan van aarbeien, maar is «normaal» aardbeienwater wat te zoet? Dan is dit wellicht wat voor jou!

- 1 liter (bruis)water

- 5 aardbeien (in stukjes)

- 4 schijfjes citroen

- 5 blaadjes basilicum

Piña colada

Hoewel we maar al te graag een job zouden hebben waarbij het oké is om dag in, dag uit een cocktail in de hand te hebben, is dat slechts voor weinigen een realiteit. Dit is echter een prima alternatief.

- 1 liter (bruis)water

- 7 stukjes ananas

- Vruchtvlees van kokosnoot (naar smaak)

Fruitsalade

Heb je geen zin om te kiezen en gooi je liefst zo veel mogelijk smaken in dat water? We hebben dé combinatie voor jou gevonden.

- 1 liter (bruis)water

- Gember (naar smaak)

- 1 perzik (in stukjes)

- 1/2 appelsien (in shijfjes)