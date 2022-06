Een paraplu van 1.000 euro die niet tegen water kan: absurditeit troef in samenwerking tussen Gucci en Adidas

In de modewereld gelden duidelijk erg specifieke regels. De realiteit lijkt soms erg veraf, zowel wat betreft prijzen als wat betreft ontwerpen. Van handtassen in de vorm van poepzakjes tot versleten schoenen aan fenomenale prijzen: hoe gekker, hoe beter. En nu kan er weer een ontwerp aan dat bizarre rijtje worden toegevoegd.

Luxemerk Gucci heeft onlangs in samenwerking met Adidas een erg bijzonder ontwerp aangekondigd. De twee sloegen namelijk de handen in elkaar om een paraplu te ontwerpen. En eerlijk is eerlijk: dat ontwerp mag er zijn.

Vakmanschap

Eerst en vooral haal je met de paraplu een staaltje Italiaans vakmanschap in huis, want hij werd effectief in Italië gemaakt. Het houten handvat in de vorm van een G, de gouden details, de typische groen-rode print maar dit keer in combinatie met Adidas’ logo... Het is een plaatje om naar te kijken. Het enige probleem? De paraplu kan niet tegen water. Je kan hem dus enkel gebruiken als decoratiestuk of als je persoonlijke parasol.

Dat detail kan rekenen op heel wat kritiek, want op de Engelstalige website stond het item wel degelijk beschreven als paraplu. Door de heisa op sociale media werd dat intussen aangepast in ‘sun umbrella’ oftewel parasol. Wie het stukje design alsnog in huis wil halen, kan dat vanaf 7 juni voor de luttele prijs van 1.206 euro.