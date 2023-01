Een op drie stoort zich aan kleding collega’s: «Mannen in een korte broek zijn echt een ‘no go’»

Met veertig procent storen vrouwen zich vaker aan de kledingkeuze(s) van collega’s dan mannen (35 procent). Desondanks zijn laatstgenoemden vaker voorstander van een door de werkgever voorgeschreven kledingregime: 55 tegenover 52 procent. «Bij ons mag iedereen dat aantrekken waar hij of zij zich lekker in voelt», zegt Vince Franke van Acties.nl. «Respect is daarbij de enige voorwaarde; zowel voor collega’s, opdrachtgevers als de werkgever. Als medewerker ben je een verlengstuk én uithangbord van onze organisatie. Hoe je eruit ziet en de kleding die je draagt, speelt daarbij een belangrijke rol. Zoals iedereen weet, heb je maar één kans om een eerste goede indruk te maken.»

Modepolitie

Duidelijke voorschriften werken alleen wanneer ze ook worden gehandhaafd. Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders vindt daarom dat hun werkgever een collega die zich niet representatief kleedt mag verplichten iets anders aan te trekken. Maar liefst 53 procent van de respondenten vindt zelfs dat een niet-representatief geklede collega door zijn werkgever naar huis mag worden gestuurd. Vooral vrouwen zijn streng, niet minder dan 74 procent van hen wil dat slecht geklede collega’s zich voortaan verplicht verkleden, tegenover slechts 69 procent van alle mannelijke ondervraagden. Franke: «Als werkgever wil ik mijn medewerkers zoveel mogelijk de ruimte geven om hun eigen keuzes te maken. Daarbij hoort ook de kleding die je naar werk draagt. Helaas heb ik weleens iemand apart moeten nemen om zijn of haar kledingkeuze te bespreken, al gebeurt dat eigenlijk alleen wanneer iemand het écht te bont maakt. We hebben echter nog nooit iemand naar huis gestuurd om iets anders aan te trekken.»

Kledingverbod

Wanneer het gaat om kledingkeuzes op de werkvloer, lijkt het grootste gedeelte van de werkenden voornamelijk behoefte te hebben aan meer duidelijkheid. Naast het feit dat 53 procent van de respondenten een voorstander is van duidelijke kledingvoorschriften, zegt zestig procent van hen het prima te vinden wanneer hun werkgever in de toekomst specifieke kledingstukken verbiedt. Zo’n verbod werkt natuurlijk twee kanten uit, want ook de werkgever gaat lang niet altijd vrijuit in zijn kledingkeuze. Zo stoort maar liefst tien procent van alle werkenden zich weleens aan de kledingstijl van zijn of haar leidinggevende. Franke: «Tijdens de coronacrisis zaten veel collega’s in hun pyjama- of trainingsbroek achter de laptop. Ik begrijp dat het voor sommige van hen een flinke verandering is om weer representatief op kantoor te verschijnen. Ik geloof echter niet in specifieke kledingstukken verbieden, met uitzondering van de korte broek. Mannen met blote benen zijn voor mij echt een no go.»