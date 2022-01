Een op drie Belgen heeft ‘gezond eten’ als voornemen, maar slechts helft houdt het vol

30% procent van de Belgen wil dit jaar gezonder eten, maar minder dan de helft houdt het daadwerkelijk vol. Dat blijkt uit een ‘goede voornemens’-onderzoek van iVOX en het voedingsrepenmerk nākd . Een gezonde levensstijl is nochtans erg belangrijk. Sven Ornelis en Sandra Bekkari willen daarom samen met nākd. die trend doorbreken via hun #doorbijten-campagne.

Samen met iVOX peilde nākd. naar de goede voornemens van de Belgen voor 2022, maar werd er ook gekeken naar die van vorig jaar. Wat was voor de Belgen belangrijk? Hoelang hielden ze het vol? Waar ging het mis? En vooral: waarom ging het mis? Uit het onderzoek blijkt dat gezond eten een terugkerend goedvoornemen is. Zo is gezonder gaan eten het tweede meest genoemde goede voornemen. 63% daarvan gaat voor meer fruit en groenten, terwijl 56,3% minder wil snoepen en 41,7% meer wil gaan voor gezondere tussendoortjes.

De helft van de Belgen met ‘gezonder eten’ als voornemen, geeft echter aan dat ze dat voornemen niet heel het jaar hebben volgehouden. Een vijfde is hier naar eigen zeggen zelfs nooit aan begonnen of gaf het al op in het begin van het jaar. En dat om verschillende redenen: ze kenden geen lekkere alternatieven, ze verloren er te veel tijd mee of ze vonden geen (betrouwbare) informatie over gezonde voeding.

#doorbijten

Sandra Bekkari en Sven Ornelis hopen om mensen te motiveren om dit jaar dat gezonde voornemen wél vol te houden. Met hun campagne ‘#doorbijten’ moedigen ze met posts en stories op het Instagramkanaal van nākd. iedereen aan om gezonder te snacken. Gezonde snacks maken tenslotte integraal deel uit van een gezonde levensstijl!