Een (halve) pompelmoes per dag houdt de dokter weg

De uitdrukking ‘een appel per dag houdt de dokter weg’ kennen we allemaal en daar blijkt ook enige waarheid in te zitten. Maar appels zijn lang niet het enige fruit dat goed is voor je gezondheid. Volgens een nieuw onderzoek zou een (halve) pompelmoes per dag namelijk erg goed zijn voor je hersenen.

Pompelmoezen zijn misschien niet iedereens favoriete voedsel, maar je moet er wat voor over hebben om gezond te blijven. Uit een studie van de universiteit van Harvard, waarbij niet minder dan 50.000 testpersonen onder de loep werden genomen, blijkt dat een halve pompelmoes per dag je hersenen in topvorm houdt en de kans op geheugenafname danig verkleint.

Pompelmoezen en paprika’s

Die eigenschap heeft de citrusvrucht te danken aan flavonoïden, antioxidanten die van nature in grote getalen aanwezig zijn in de pompelmoes. Ook andere voedingsmiddelen zoals selder, aardbeien en appels bevatten veel flavonoïden - handig voor zij die niet zo’n fan zijn van de pompelmoes. De onderzoekers raden trouwens ook aan om voldoende paprika’s te eten, want die zouden de kans op geheugenafname met een derde verkleinen. Een gezond dieet kan dus inderdaad een grote invloed hebben op je gezondheid.