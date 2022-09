Ecologisch verantwoord shoppen op het web

Ecologie is overal. Duurzame keuzes maken – of net niet – doe je elke dag, al heb je dat misschien niet altijd door. Uiteraard vergt het heel wat tijd om je in die keuzes te verdiepen en soms zie je door de bomen het bos niet meer. In tijden van #ikkoopBelgisch en #supportyourlocals probeert elk bedrijf zich te hullen in een mantel van duurzaamheid, al is dat soms louter schone schijn. Daarom presenteren wij je drie - écht - ecologisch verantwoorde adresjes om online je boodschappen te doen.

Kazidomi

Emna Everard, mede-oprichtster van Kazidomi, speelde als kind vaak een spelletje met haar vader, een voedingsdeskundige. Telkens ze naar de supermarkt gingen, maakten ze er een zaak van om alleen die producten in hun winkelmandje te leggen die geen nare ingrediënten bevatten – wat concreet inhield dat ze elke ingrediëntenlijst moesten ontcijferen. Geen sinecure en dus was Emna’s doel met Kazidomi duidelijk: enkel etenswaren en huishoudelijke producten zonder ‘slechte’ ingrediënten belanden in de webshop. Van vegan honing tot ecologisch verantwoorde conditioner, je vindt het er allemaal. Je kan je boodschappen simpelweg als gast bestellen, maar door een jaarlijks lidmaatschap aan te gaan, bespaar je tot wel 50% per product. Ideaal als je belang hecht aan wat er wel en niet in je keukenkastje belandt.

kazidomi.com

Pieter Pot

Duurzaamheid kan je bereiken op een hoop verschillende manieren. Zo kan je je focussen op herkomst en productie, maar ook de verpakking van je boodschappen doet ertoe. De plasticsoep in de oceaan is al omvangrijk genoeg, dus als het even kan willen we die liefst niet nog groter maken. Pieter Pot is de ideale optie als je je afvalberg wil verkleinen, maar niet per se de tijd hebt om naar je lokale verpakkingsvrije winkel te trekken. Alle producten in de webshop worden bij je thuis geleverd in een pot of fles met statiegeld. Wanneer je volgende bestelling aankomt, kan je de lege potten teruggeven en zo ook je statiegeld terugkrijgen. Perfect voor mensen die graag meteen resultaat zien – gedaan met uitpuilende vuilnisbakken.

pieter-pot.be

Efarmz

In Brussel en Wallonië bestaat Efarmz al een tijdje, maar nu het initiatief uitbreidt richting Vlaanderen, wilden we je deze tip niet onthouden. In tegenstelling tot webshops als Kazidomi en Pieter Pot kan je bij Efarmz ook terecht voor verse producten, zoals vlees of groenten. Het overgrote merendeel daarvan is bovendien afkomstig uit België, wat de transportimpact tot een minimum beperkt én alles wordt geoogst op basis van de vraag van de klant. Zo wordt er zo weinig mogelijk voedsel verkwist en ben jij er zeker van dat alles helemaal vers thuis aankomt (in een herbruikbare kartonnen doos en waar mogelijk zonder extra verpakking). We hadden die appels en wortelen zelf niet beter kunnen uitzoeken!

Een van de specialiteiten van eFarmz zijn de Meal Kits. Zoals de naam het zegt, zijn dit ideeën voor zelf te bereiden maaltijden, samen geleverd met ingrediënten van bij lokale producenten. Elke week worden minimaal vijftien recepten aan de consument voorgelegd, elk met een gedetailleerde ingrediëntenlijst.

Foto A. Bibaut