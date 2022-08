ECO TRAVEL. Vijf duurzame reizen met een hart voor milieu

We leven met z'n allen steeds groener en ook reizen doen we graag milieubewust. Zo houden we rekening met het milieu, compenseren onze vluchten, ondersteunen lokale initiatieven en proberen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Eenmaal op bestemming zijn er veel initiatieven die het je gemakkelijk maken om steeds weer de groene keuze te kunnen maken. Vijf voorbeelden van de Filipijnen tot aan Zweden laten zien hoe duurzaamheid en fun perfect gecombineerd kunnen worden.

Filipijnen: een bakje troost

Soms is het drinken van een kopje koffie al genoeg om het verschil te maken. Het team van El Union Coffee in het noorden van de Filipijnen runt zijn coffeeshop vanuit een heldere filosofie: 'Werk is belangrijk, maar zeker niet het allerbelangrijkste onderdeel van je leven'. Elke medewerker krijgt de best mogelijke beloning voor zijn werkzaamheden, vrije tijd zoveel als nodig is, aanvullende medische zorg en nog veel meer perks.

De winst van de coffeeshop gaat naar CURMA die het inzet voor de bescherming van de schildpadden, het behoud van de kusten en de permacultuur. De koffie wordt zonder tussenpersoon rechtstreeks bij de boeren gekocht. Zij worden eerlijk betaald én ondersteund in het verder uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering

Frankrijk: afvalvrij aan de kust

Het VVV-kantoor van Médoc Plein Sud aan de Franse Atlantische Kust is goed bezig. Het informatiekantoor voor bezoekers in de kustplaats Le Porge-Océan werkt volledig papierloos. Verder is het een mobiel en derhalve geheel flexibel kantoor dat is gehuisvest in een busje.

De tien gemeenten in deze regio hebben zich gecommitteerd aan de bescherming van het lokale natuurgebied. Voor het eerst in Frankrijk heeft natuurbeheer besloten om alle vuilnisbakken op het strand te verwijderen om zodoende de strandbezoekers te bewegen hun eigen afval mee naar huis te nemen.

Het VVV-kantoor heeft deze beslissing volledig omarmd en de werkzaamheden zodanig aangepast dat het eigen afval—en papierverbruik naar nihil is teruggebracht. Het mobiele kantoor voegt zich hiermee naadloos aan de natuurlijke omstandigheden én biedt meer flexibiliteit in hoog- en laagseizoen

Aruba: CO2-vrij op de Caribbean

Hebben we het over duurzaamheid, dan spant het Bucuti & Tara Beach Resort de absolute kroon! Naast het oog voor luxe, comfort en romantiek heeft het resort zich ontwikkeld tot het eerste volledig CO2- neutrale hotel in de Caribbean.

Bij iedere beslissing en keuze die het hotel in haar bedrijfsvoering neemt, stellen ze zich eerst de vraag of er een groenere variant is. En als die er is, wordt daarvoor gekozen. Deze keuze kun jij zelf ook maken in de gym. Terwijl je geniet van een tropisch uitzicht dankzij de vloer-tot-plafond ramen heb je de keuze uit een groot aantal fitnessapparaten. Kies hierbij in ieder geval voor een workout op een eco-fiets of -loopband. Terwijl jij calorieën verbrandt, wek je tegelijkertijd energie op die weer gebruikt wordt in het resort. En zo verbeter je niet alleen je eigen conditie, maar ook die van het milieu!

Zweeds Lapland: Eco bij Sami’s

Vlakbij de grens met Noorwegen ligt het eilandje Geunja. En op dit eiland staat de Sámi Eco Lodge. De lodge wordt gerund door Ann-Kristine en Mikael: twee locals waarbij het Sami bloed door de aders stroomt. Vol liefdevolle passie, vertellen ze je alles over hun traditionele Sami levensstijl.

Zodra je na de boottocht, die je langs ongerepte en stille bergen voert, aankomt op het eiland, merk je zelf al hoe goed de energie is die op dit stukje aards paradijs hangt. Je kunt hier een nachtje slapen in de off grid accommodatie. Je kunt ook met Mikael op pad gaan om wildlife, zoals elanden, beren en poolvossen te spotten. Wat je ook gaat doen: geniet 's avonds van de door Ann-Kristine klaargemaakte rendierbiefstukken en zelf geplukte paddenstoelen.

Canada: sustainable sightseeing in Ottowa

In Ottawa kun je een fietstocht maken die je naar tien plaatsen brengt die uitblinken in hun succes op gebied van duurzaamheid. De route voert onder andere langs het Richelieu Park waar je kunt zien hoe op natuurvriendelijke wijze de maple syrup wordt gewonnen van de bomen. Ook fiets je over de Corcktown Footbridge - een elegante brug die uitsluitende toegankelijk is voor wandelaars en fietsers en vanaf waar je het mooiste uitzicht hebt op het historische Rideau Canal.

Fiets je met kinderen? Stop dan zeker ook bij de Children's Garden. Deze tuin is ontworpen door en voor kinderen en laat ze met alle zintuigen kennismaken met wat de natuur biedt op gebied van voedsel. Dus ben je in Ottawa, huur een fiets en maak kennis met de stad op een unieke en groene manier!