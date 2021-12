Duurzaam en degelijk: Dit is hoe je tweedehandscadeaus shopt

Kerst staat niet alleen gelijk aan kalkoenrollades, maar ook aan eindeloos shoppen. Bovendien worden ieder jaar talloze cadeaus teruggestuurd, doorverkocht of blijven ze voor eeuwig ongebruikt in de doos zitten. Anno 2021 denken we gelukkig meer na over verspilling en zijn tweedehandscadeaus geen taboe meer. Dit is hoe je kerst op een duurzame én gezellige manier kan vieren door gebruikte cadeautjes nieuw leven in te blazen. En vaak bespaar je er zelfs geld mee: win-win.