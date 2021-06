Droomvakantie alert: je kan nu een maand gratis in vier hotels in Las Vegas verblijven

Klinkt te goed om waar te zijn, maar toch is het zo. Uiteraard moet je in ruil voor je verblijf ook iets doen, maar veel is dat in dit geval niet. Je hoeft alleen te posten over je ervaring op je eigen Instagramprofiel. Ja, dat is alles.

40.000 dollar

De gekozen kandidaat krijgt de kans om in vier beroemde hotels in Las Vegas te verblijven. De vakantie start in The Cosmopolitan of Las Vegas, in een kamer met omringend terras en onder het genot van een maaltijd bij Scarpetta, het Italiaanse restaurant van het hotel. De tweede week breng je door in het Nobu Hotel in Caesars Palace, inclusief cocktails en een concert van niemand minder dat Usher. In de derde week verkas je naar het Park MGM, waar je kan genieten van drie zwembaden en verschillende bars. De laatste week breng je ten slotte door in de Presidential Suite van het Resorts World Las Vegas. In totaal heeft de hele ervaring een prijskaartje van zo’n 40.000 dollar – niet niks dus. Je kandidaat stellen kan nog tot 2 juli via de website, de uitverkorene kan vanaf 12 juli aan de hele ervaring beginnen.