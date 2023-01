Droom je dat je partner je bedriegt? Dit is de betekenis erachter!

Dromen, we doen het allemaal. De ene wat vaker en heviger dan de andere, de ene realistischer dan de andere. Eén van de vijf meest voorkomende dromen gaat over bedrog, meer bepaald je partner die overspel pleegt. Niet fijn, maar gelukkig besef je bij het wakker worden al snel dat het maar een droom was. Of zit er toch iets meer achter?

Tekortkomen

Wel, dat hangt af van je situatie, zo schrijft Grazia. Als alles goed gaat in de relatie en je tot over je oren verliefd bent op je partner, zou het kunnen wijzen op onzekerheid. Misschien mis je wel iets in je relatie of ben je bang dat je partner iets tekortkomt. Een goede raad is dan om erover te praten, want communicatie is de basis van een goede relatie, ook al is dat soms moeilijk.

Trauma

Ben je in een vorige relatie al eens bedrogen geweest? Dan kan een overspeldroom wijzen op het feit dat je ‘trauma’ daarrond nog niet volledig hersteld is en je vreest dat je partner hetzelfde gaat doen, ook al is er geen enkele reden om dat te denken. Ook hier is het uiterst belangrijk om open kaart te spelen met elkaar. Je kan je partner uitleggen vanwaar je angst komt en hij of zij kan je vervolgens geruststellen.