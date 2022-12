Drie tradities om te vermijden tijdens je eerste kerst bij de schoonfamilie

De kerstperiode moet een van de meest romantische tijden van het jaar zijn. Ideaal moment om te daten, hoewel dat ons ook vaak voor de ultieme vraag stelt: neem ik mijn date nu al mee naar de familie of is het daar nog te vroeg voor? Uit onderzoek van datingplatform Meetic, uitgevoerd door iVox, blijkt dat twee op de vijf Vlamingen toch uitkijkt naar die eerste keer samen feestvieren met de schoonfamilie. Toch blijft het dan nog aan te raden om enkele familieactiviteiten te vermijden als je een succesvolle eerste kerst wil met je familie.

Kerstmis is vaak een grote bedoening. Een berg eten, tonnen cadeaus en enorme feestvreugde. Maar voor wie date betekent zo’n familiefeest toch vooral veel vragen over je relatiestatus. Ieder jaar is er wel een nonkel of tante met de ultieme vraag: «En heb jij nog geen liefje?». Hierdoor krijgt daten tijdens kerst toch een stevige lading, en wordt het vaak als serieuzer beschouwd. Maar opvallend is dat de helft van de Vlamingen dat niet zo ervaart. Twee op de vijf Vlaamse singles kijkt juist uit naar de eerste keer samen feest vieren met de schoonfamilie. Datingapp Meetic geeft je nog snel enkele tips om ervoor te zorgen dat je deze kerst succesvol doorkomt met je date.

1. Geen kerstkaraoke

Van zodra Mariah Carey op de radio komt, weten we dat de kerstperiode is begonnen. Maar samen met de schoonfamilie ‘kerst karaoke’ zingen, is voor bijna de helft van de Vlamingen (45%) een regelrechte nachtmerrie bij een eerste ontmoeting. Daarnaast is het in sommige gezinnen de traditie om een leuk toneeltje op te voeren met broers, zussen, neven en nichten, maar evenveel single Vlamingen krijgen het rood op de wangen wanneer ze moeten participeren in een ‘familie toneeltje’. Hoewel dit voor veel hilariteit kan zorgen en de band met je date kan versterken, laat je de hoofdrol voor je date dit jaar best even links liggen.

2. Geen matchy-matchy kerstpyjama

Met je date kerst vieren bij je eigen familie, kan een leuk idee zijn. Je familie is immers warm, liefdevol en staat met open armen te wachten om je potentiële nieuwe vriend of vriendin te verwelkomen. En dat doen ze ook… met een kerst pyjama of onesie, want iedereen heeft dezelfde en zo ‘voel je je meteen thuis in de familie’. Maar 4 op de 10 Vlamingen voelen zich prima op hun gemak in hun normale kleren en dragen liever geen matchy pyjama’s bij een eerste ontmoeting. Misschien kunnen je ouders die best even opbergen voor volgend jaar.

3. Vergeet de nieuwjaarsbrief

Met de familie een huisje huren in de Ardennen tijdens Nieuwjaar en samen verwarmen aan een vuurkorf of samen een winterse wandeling maken? Een fantastisch idee, want meer dan de helft van de Vlamingen (57%) zet een winterwandeling in hun top 3 van leukste date ideeën gevolgd door een weekendje weg (42%). Maar wil je het nieuwe jaar goed inzetten met je date, laat hem of haar dan geen Nieuwjaarsbrief met goede wensen voorlezen (46%).

Deze kerstdates zijn wél tof

Of je familie haar tradities zal aanpassen, is nog maar de vraag. Maar als je de bui voelt hangen dan zijn er nog tal van andere leuke date activiteiten tijdens de feestdagen. Met het traditionele samen koken, lootjes trekken voor een Secret Santa of lelijke kersttruien dragen, heeft single Vlaanderen weinig problemen. Zo zijn ook de winterwandeling (57%) of het weekendje weg (42%) boven de 35 jaar populair, en daarnaast zijn naar de kerstmarkt gaan (48%), een filmpje meepikken (27%) of ijsschaatsen (21%) onder de 34 jaar ook enkele winners. Genoeg kansen om een leuke match te vinden tijdens deze winterperiode!