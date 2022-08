Drie tips om je sleutels voortaan niet meer te verliezen

Sommigen van ons maken het dagelijks mee, voor anderen is het een zeldzame gebeurtenis, maar het overkomt iedereen weleens: je sleutels verliezen. Zo’n kleine bos zie je namelijk snel over het hoofd en al helemaal als je huis aan de grote kant is. Vervelend, want meestal ben je best wel gehaast wanneer je de deur uit moet. Wil je je sleutels voortan niet meer verliezen? Dan komen deze tips als geroepen.

Alles op z’n plaats

Velen onder ons geven steevast alles een plaats in ons huis, maar de sleutels, die durven we weleens over het hoofd te zien. Zoiets kleins kan je toch overal neerleggen? Dat is dus de eerste grote fout, want als je sleutels geen plaats hebben, raak je ze vanzelf sneller kwijt. Of je nu kiest voor een haakje aan de muur of een kom op het dressoir in de hal: wijs je sleutels hun eigen plekje toe.

Groter is beter

Sommigen vinden het misschien vervelend om een grote sleutelbos te hebben, maar één ding is zeker: je raakt ze dan in ieder geval minder snel kwijt. Kies indien mogelijk dus voor een grote sleutelhanger in een opvallende kleur. Springt meteen in het oog en al helemaal als je interieur volledig beige is, wat dezer dagen stilaan de norm wordt.

Technische snufjes

Wil je je sleutels echt nooit meer kwijtgeraken en heb je daar wel een centje voor over? Dan zijn apparaatjes als de AirTag een goede uitkomst. Je hangt het technologische hoogstandje aan je sleutelbos en nadien kan je via je smartphone meteen zien waar je je sleutels gelaten hebt. Nu alleen nog zien dat je je smarpthone niet verliest!