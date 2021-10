Drie herfstproof cocktails door België’s beste bartender

Op de feestdagen na is de herfst wellicht de gezelligste tijd van het jaar. De natuur hult zich in al haar kleurenpracht, binnen kan het haardvuur eindelijk weer aan en we halen met plezier al het mogelijke comfort food weer boven. Van heerlijk warme soep tot tandenkrakende chocomelk: alles mag. En voor een date met je lief of je vrienden mag het wel een tikkeltje meer zijn.

Voor zo’n gelegenheden is een perfect gebalanceerde cocktail ideaal. Joeri D’Heuvaert, verkozen tot beste Belgische bartender tijdens de Diageo World Class Competition 2021, ontwikkelde drie cocktailrecepten, perfect passend bij deze tijd van het jaar. Schol!

Mooncake

Foto Tanqueray

Deze cocktail is gebaseerd op de midherfstfestivals, een eeuwenoude Chinese traditie waarbij familie en geliefden samen de maan eren en mooncake eten. Deze lekkernij bestaat in verschillende smaakcombinaties, waaronder o.a. custard, en vormde de inspiratiebron voor dit cocktail recept. Het romige drankje doet je denken aan het knusse herfstgevoel.

Ingrediënten

40 ml Tanqueray Blackcurrent Royale

15 ml Amontillado sherry

35 ml pumpkin spice custard

10 ml ahornsiroop

Bereiding

Voeg ijsblokjes toe aan een cocktailshaker. Voeg 45 ml Tanqueray London Dry, 15 ml Amontillado sherry, 10 ml ahornsiroop en 35 ml van de pumpkin spice custard toe aan de shaker. Schud hard gedurende 15 secondenSchenk de cocktail door een fijne zeef in een coupette glas.

Recept voor de custard

- In de Thermomix

Snijd een vanilleboon in twee en schraap de helft van de zaadjes eruit. Voeg ze toe aan de mixer.

Voeg 500 gram volle melk, 2 eidooiers, 120 gram fijne suiker, 25 gram maïzena en 1 eetlepel speculaaskruiden toe.

Laat het mengsel gedurende 7 minuten draaien op 90 °C op snelheid 3.

Schep de custard in een knijpfles

- Zonder Thermomix

Meng 500 gram volle melk, slagroom en een half vanillestokje en 1 eetlepel speculaaskruiden in een pan. Verhit 10 minuten op laag vuur tegen het kookpunt aan terwijl je af en toe roert met een pollepel of spatel.

Klop in de tussentijd 2 eidooiers los met 25 gram maïzena en 120 gram fijne suiker in een hittebestendige kom. Gebruik hiervoor een handmixer.

Zet het vuur uit, schep het vanillestokje eruit en schenk de hete vloeistof in een dunne straal bij de eidooiers terwijl je flink klopt met een handmixer.

Schenk nu alles weer terug in de steelpan en zet deze weer op laag vuur. Blijf nu constant roeren met een pollepel of hittebestendige spatel totdat de custard indikt.

Squash your hands

Foto Tanqueray

Met Halloween om de hoek, is een cocktail zonder pompoen haast ondenkbaar. De combinatie van butternut en gezouten karamel zorgt voor een echte smaakmaker! De cocktail, die textuur, warmte en een zoutgehalte biedt, wordt in balans gehouden door een scheutje citroensap en pittige falernum. Joeri D’Heuvaert: «De naam van dit drankje is een vriendelijke herinnering om voorzichtig te zijn tijdens het voorbereiden van de butternut, want... ik ben een grote fan van woordspelingen.»

Ingrediënten

45 ml Tanqueray n°10

30 ml butternut coulis (gezouten karamel)

15 ml citroensap

15 ml rozemarijn siroop

15 ml Falernum

1 scheut Angostura

Bereiding

Voeg ijsblokjes toe aan een cocktailshaker. Voeg 45 ml Tanqueray n°10, 30 ml butternut coulis, 15 ml rozemarijn siroop, 15 ml vers geperst citroensap, 15 ml Falernum likeur en 1 scheut Angostura Bitters toe in de shaker. Schud hard gedurende 15 seconden. Schenk de cocktail door een fijne zeef in een rocks glas met ijsblokjes. Werk af met een takje rozemarijn.

Recept voor de butternut coulis

Verwarm de oven voor op 150 °C. Snij de butternut in de lengte door en haal alle zaadjes eruit. Bestrooi de hele butternut met zout en leg hem met de kop naar beneden op een bakplaat. Bak de butternut gedurende 1,5 uur, schep nadien alles uit de butternut en mix het geheel tot puree. Doe 230 gram suiker in een steelpan en verwarm het op middelhoog vuur. Niet roeren, laat het karameliseren totdat het vloeibaar wordt. Voeg 60 gram ongezouten boter toe en roer om te mengen. Voeg 160 ml zware room (40%) toe en roer alles door elkaar terwijl je het van het vuur haalt. Voeg 300 gram butternut puree toe, samen met 1 theelepel zout.

Don’t be chai

Foto Tanqueray

Niets gezelliger tijdens de herfst dan gezellig voor de open haard te zitten met een warme chocolademelk, glühwein of chai latte. Maar niet alle drankjes hoeven zwaar, romig of heet te zijn. Joeri D’Heuvaert: «Ik hou van een verfrissende longdrink om me eraan te herinneren dat de zon tijdens de herfstvakantie nog steeds schijnt en warm genoeg is om van te genieten!»

Ingrediënten

45 ml Tanqueray Royale

15 ml East India sherry

15 ml chai thee siroop

20 ml citroensap

Vullen met ginger ale

Bereiding

Vul een longdrinkglas met ijsblokjes. Voeg 45 ml Tanqueray Royale, 15 ml East India sherry, 15 ml chai thee siroop en 20 ml citroensap toe. Roer gedurende 10 seconden tot het ijs in het glas zakt Vul op met nog meer ijsblokjes. Vul aan met ginger ale en draai twee keer met een barlepel. Werk af met een citroenschil.

Recept voor chai thee siroop

Kook genoeg water zodat je uiteindelijk 400 ml kokend water hebt. Neem je favoriete chai thee en meet een theezakje af voor elke 100 ml kokend water. Laat het 10 à 15 minuten trekken en zeef het uit. Weeg de hoeveelheid van de overgebleven vloeistof af en voeg evenveel gram suiker toe terwijl het nog warm is. Roer om de suiker op te lossen. Giet alles in een fles voor verder gebruik.