Drie apps om je groene vingers een duwtje in de rug te geven

Een eigen urban jungle creëren én onderhouden, het is niet iedereen gegeven. Terwijl je vrienden zonder problemen de moeilijkste planten laten groeien en bloeien, houdt zelfs een cactus het bij jou na enkele maanden voor bekeken. Misschien had je dat «weinig water geven»-advies toch niet zo letterlijk moeten nemen?

Wees gerust, je bent lang niet de enige die niet gezegend is met groene vingers. Wil je je interieur toch wat opvrolijken met enkele groene toetsen en niét elke twee weken richting het tuincentrum moeten gaan om de verdorde planten te vervangen, dan kan je een beroep doen op deze drie apps. Succes niet gegarandeerd, maar het kan maar helpen!

Florish

Ben je op zoek naar één app die zowat alles kan? Dan is Florish ideaal voor jou. Je begint met het ingeven van je planten en vervolgens krijg je een hele waslijst aan informatie voorgeschoteld. Zo vertelt Florish je waar je je plant best zet, hoeveel water hij nodig heeft, op welke veelvoorkomende ziektes je moet letten en ga zo maar door. Bovendien kan Florish aan de hand van je smartphonecamera de lichtintensiteit van een plantenplekje bepalen - ideaal als je het zelf niet zo goed weet.

Gardenia

Moet het voor jou allemaal niet te uitgebreid? Wil je gewoon een reminder krijgen wanneer je je planten moet watergeven en wanneer je ze best bemest? Gardenia is beknopt, maar duidelijk en herinnert je op tijd en stond aan je plantenbaby’s. Perfect voor de minimalisten onder ons.

Blossom

Weet je zelfs de naam van je plant niet? Dan is Blossom de app voor jou. Dankzij de identificatietool ontdek je welke plant je in huis hebt en vervolgens kan je aan de slag met de rest van de informatie. Per plant krijg je een uitgebreid overzicht van alles wat je wil weten én meer, maar bovendien kan je op de app ook een ellenlange lijst aan artikels terugvinden als je op zoek bent naar planteninspiratie.