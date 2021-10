Doen deze winter: varen op een racletteboot in Parijs

Nu we stilaan onze sjaals, mutsen en handschoenen weer uit de kast mogen halen, wordt het tijd om na te denken wat we deze winter zoal willen doen. Elk seizoen heeft zo z’n typische activiteiten en de koudste maanden van het jaar lenen zich perfect tot een witte winterse wandeling, een skivakantie of een gezellige raclette-avond.

Wil je dit jaar nog een stapje verder gaan, dan hebben we echter de ideale activiteit voor jou gevonden. Je moet wel fan zijn van kaas, want het gaat namelijk om een vaartocht op een heuse racletteboot in Parijs.

Kaas à volonté

Dat je Parijs’ mooiste bezienswaardigheden nog beter vanop het water kan spotten, wisten we al langer. Maar de gemiddelde boottocht staat niet meteen gelijk aan gezelligheid en vertier. Wij moeten alleszins meteen denken aan een uitgebluste gids en te veel zwetende toeristen. Dit jaar kan je die beleving echter een upgrade geven door de boottocht te combineren met een raclette-avond. Je krijgt dus onder andere de Eiffeltoren en het Musée d’Orsay te zien vanop de Seine, maar dat onder het genot van een heerlijk kaasgerecht. Inschepen gebeurt om 19 uur in de port de Grenelle, afstappen kan ofwel om 23 uur, ofwel - voor zij die wel zin hebben in een feestje - om 4 uur.

Opgelet, de Bateau Apéro organiseert momenteel slechts één keer per maand een rondrit met de racletteboot: 10 november, 9 december, 13 januari, 10 februari et 10 maart. Reserveren kan hier.