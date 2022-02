Doe jij al mee aan de Maand zonder Supermarkt? Het is nog niet te laat!

Februari staat al jarenlang in het teken van Tournée Minérale, maar dit jaar komt er nog een andere challenge om de hoek kijken: Maand zonder Supermarkt. Het initiatief ontstond in 2017 in Frankrijk en Zwitserland, maar komt dit jaar ook naar België overwaaien onder invloed van de Zwitserse organisatie En Vert et Contre Tout. Het doel? Lokale consumptie promoten.

Dat we sinds het begin van de coronacrisis lokaler en duurzamer consumeren, is al langer geweten. Tot nog toe bestond er, buiten de hashtag #ikkooplokaal, echter geen echte campagne om lokaal je inkopen te doen.

Buurtwinkel

Daar brengt de Maand zonder Supermarkt dus verandering in. Het is een oproep om, in plaaats van wekelijks richting de supermarkt te trekken, je boodschappen bij je buurtwinkel, bij de boer of misschien zelfs bij je buren te doen. Op die manier steun je niet alleen de lokale economie, maar de kans is bovendien groot dat je bewuster gaat nadenken over wat je wel en niet nodig hebt. «Daarnaast is het de gelegenheid om aan grootwarenhuizen te laten weten dat we niet akkoord zijn met overdreven verpakking, het exorbitante aantal kilometers dat voeding aflegt of de prijspolitiek die kleine producenten verplettert», aldus En Vert et Contre Tout. Hoewel februari al begonnen is, is het natuurlijk nooit te laat om je inkoopgewoontes duurzamer te maken.