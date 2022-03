DIT zijn volgens een studie de zes voornemens die je moet nemen als je de planeet wil redden

Nieuw wetenschappelijk onderzoek beweert dat mensen in welgestelde landen mee kunnen vechten tegen de klimaatcrisis door slecht zes «shifts» te maken in hun eigen leven. Dat zegt organisatie ‘The Jump’. Door mee te stappen in hun wereld met «minder spullen en meer vreugde» zou je meehelpen om de impact van consumptie in rijke landen tegen 2030 met twee derde te verminderen.