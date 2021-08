Dit zijn de zes meest gemaakte fouten bij het opwarmen van eten in de magnetron

De magnetron is een apparaat dat je vast en zeker weleens gebruikt. Is het niet om je eten op te warmen, dan smelt je er misschien chocolade in of – en ja dit kan ook allemaal met de magnetron – bereid je een kalkoen, kook je een eitje of rooster je aubergines. Je begrijpt: die microgolfoven is van alle markten thuis.

Mits je hem goed gebruikt dan, want er worden ook wel eens wat fouten gemaakt bij het gebruik van de microgolf. En dat is zonde, want je hebt tenslotte niet allerlei moeite gestopt in het bereiden van een lekkere maaltijd om deze de volgende dag te verpesten in de magnetron. Doe deze dingen dus vortaan nooit meer.

1. De magnetron niet in de gaten houden

Je zet je eten in de magnetron, stelt de timer in, draait je om en gaat verder met het scrollen door je telefoon of lezen van een krantenartikel. Herkenbaar? Vast en zeker. Slim om te doen? Iets minder.

Het is super makkelijk en low-key om je eten op te warmen in de magnetron, maar dat wil niet zeggen dat je hem niet in de gaten hoeft te houden. Helemaal als je iets opwarmt als soep, saus of (magnetron)popcorn. Zulke gerechten kunnen gaan koken, opspringen of spetteren en dus aanbranden, wat vervolgens niet goed is voor de maaltijd én niet voor de magnetron.

2. Denken dat je alles in de magnetron kan stoppen

Dit geldt zowel voor het materiaal waar je het eten in opwarmt als het eten zelf. Je kan – helaas – niet simpelweg alles opwarmen. Zo wordt kip heel taai (omdat er weinig vet in het product zit) en kunnen zeevruchten zoals garnalen een rubberige textuur krijgen na het opwarmen in de magnetron.

Ook dingen als aluminiumfolie, zilver, plastic en het materiaal waar veel van je afhaalmaaltijden in verpakt zitten, kan je beter niet in de microgolfoven stoppen. Uit dat laatste (vaak van piepschuim) kunnen in de magnetron plastic moleculen ontsnappen en in je eten terechtkomen.

3. Je hele bord in één keer opwarmen

Als je een maaltijd die uit verschillende afzonderlijke ingrediënten bestaat over hebt, is het makkelijk om deze in z’n geheel op een bord te bewaren in de koelkast en de volgende dag zo op te warmen. Dit zorgt er echter voor dat sommige delen niet goed opgewarmd worden en andere delen juist te heet worden.

Wat moet je dan wel doen? Elke soort voedsel apart opwarmen en dan op je bord leggen. Dus eerst het vlees, dan de groenten en dan de aardappels.

4. Bevroren fruit opwarmen

Wij houden van bevroren fruit, maar opwarmen in de magnetron om het snel te kunnen gebruiken is een no-go. Vaak wordt het een enorme bende (alles gaat spetteren), het fruit smaakt er niet beter op en het wordt vaak een ‘slappe hap’.

Moet je het fruit toch snel gebruiken? Warm het dan op door een portie in een plastic zakje te stoppen en dit in warm water te leggen.

5. Denken dat je magnetron er alleen is om eten op te warmen

Zoals we al zeiden in de inleiding, kan je veel meer met de magnetron dan je denkt. Vaak gebruiken we het apparaat om snel eten op te warmen of popcorn te poppen, maar je kan er zelfs aubergines in roosteren!

6. De magnetron niet goed schoonmaken

Een vieze magnetron kan minder goed z’n werk doen, maar verspreidt ook vieze geurtjes die je niet in je keuken wilt hebben. Belangrijk dus om de microgolf goed schoon te houden.