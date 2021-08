Dit zijn de vijf mooiste fietsroutes van Nederland

Niets is lekkerder dan fietsen als het zonnetje zich laat zien. Uiteraard kan je ervoor kiezen om in eigen land op pad te gaan, maar je kan het ook wat verder gaan zoeken. Bij onze Noorderburen bijvoorbeeld, die bekendstaan om hun fietscultuur. Deze vijf routes geven je alvast een duwtje in de rug.

1. Zuid-Limburg (28 km)

Nederland mag dan wel zo plat zijn als een dubbeltje, maar ga eens naar het zuiden en je zal hier verrast worden door het veranderende landschap. Fietsroutes in Limburg hebben namelijk heuvels, net zoals bij ons in België. Je leest het goed! Deze route bevat dan ook heuse hellingspercentages en prachtige landschappen. Het is even een klim, maar daarna zul je ook bergafwaarts genieten. Een aanrader voor de liefhebber van kleine dorpjes, zachte accenten en gezellige terrasjes. Je kan de route hier bekijken.

2. Fietsroute Maagd van Gentroute (40 km)

De maagd van wattes? We geven het toe: het is een beetje een rare naam voor een fietsroute, maar laat je niet misleiden. Zeeland is een ‘onontdekte’ parel wat ons betreft en jij kunt deze provincie op de fiets beter leren kennen. In dit grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en België zal je overigens nog wel meer wonderlijke namen tegenkomen, onderweg. Wat dacht je van Pyramide, Mollekot en Muizenhol? Op de fiets kom je langs een hoop gehuchten, maar zul je ook oude en nieuwe polders zien.

3. Het Pieterpad op de fiets (500 km)

Het Pieterpad: je hebt er vast wel eens van gehoord. Deze lange en bekende route loopt van Pieterburen in Noord-Groningen tot aan de Pietersberg in Zuid-Limburg. Geen klein stukje dus, om in één dag te voltooien, maar wel een leuk zomers project. Je kan deze route zowel fietsen als wandelen. Tijdens deze fietsroute kom je langs pontjes, idyllische dorpen en nationale parken. Ook zal je meerdere provincies ontdekken, waaronder Drenthe, Overijssel en Gelderland. Bekijk de route hier.

4. Nationaal Park Zuid-Kenemmerland (26 km)

Een weekendje Haarlem combineren met de prachtige natuur van Zuid-Kenemmerland? Dat kan! Ontdek de Nederlandse duinen tijdens deze route, waar je vele soorten vogels, herten, reeën, konijnen, vlinders, maar ook wilde paarden, shetlandpony’s en Schotse hooglanders zult tegenkomen. Niet schrikken als er zomaar een bizon langs komt lopen: ook die zie je regelmatig in dit natuurgebied. Wie deze route fietst, komt tevens langs de Noordzeestranden. Niet verkeerd om een verfrissende duik te nemen, hartje zomer. Bekijk de verschillende opties op de website van het Nationaal Park.

5. Fietsroutes op Texel (31 km)

Een route langs een van onze mooiste Waddeneilanden mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. De fietsroutes door Texel voelen als een bevrijding, met uitzicht op de waddenpolders en het duinenlandschap. Voel de wind door je haren wapperen, waai lekker uit en geniet van de natuur onderweg.