Dit zijn de veiligste reisbestemmingen in Europa

De zomervakantie is nog slechts enkele nachtjes slapen (laten we de dingen optimistisch bekijken) en voor velen onder ons betekent dat: tijd voor een tripje. Misschien blijf je dit jaar wel in eigen land, misschien trek je naar de andere kant van de wereld nu dat weer mogelijk is of misschien heb je je vakantie nog helemaal niet vastgelegd. In dat geval hebben we mogelijks wat inspiratie voor jou, want de veiligste reisbestemmingen in Europa werden net bekendgemaakt.