Dit zijn de populairste rooftop bars ter wereld

Instagram brgon misschien ooit als een plaats om je creatiefste zelve te laten zien, maar het sociale mediakanaal is intussen uitgegroeid tot iets helemaal anders. Het lijkt wel een wedstrijdje «om ter coolst leven». We proberen elkaar de loef af te steken met de mooiste foto’s van de meest exclusieve plekken, om toch maar wat likes te verzamelen.

Dat betekent echter ook dat Instagram tegenwoordig een erg handig middeltje is om te bepalen welke plekken zoal in de smaak vallen. Door het aantal hashtags van een bepaald strand, café of festival te tellen, bereken je al snel waar er veel volk is en waar minder. Het Amerikaanse magazine Maxim gebruikte het sociale mediakanaal dan ook om te bepalen welke de meest populaire rooftop bars ter wereld zijn. Wil je binnenkort van een cocktail sippen op een Instagramwaardige rooftop, dan kan dit lijstje je alvast wat inspiratie geven.

Top tien rooftop bars

1. Drai’s Beachclub & Nichtclub, Las Vegas – #DRAISBEACHCLUB

2. Mercury Lounge, Dubai – #MERCURYLOUNGE

3. 1-Altitude, Singapore – #1ALTITUDE

4. Le Perchoir, Parijs – #LEPERCHOIR

5. Chill Skybar, Ho Chi Minh City – #CHILLSKYBAR

6. Baba Nest, Phuket – #BABANEST

7. Heli Lounge Bar, Kuala Lumpur

8. Les Ombres, Parijs – #LESOMBRES

9. Pergola On The Roof, Londen – #PERGOLAONTHEROOF

10. Le Bain At The Standard, New York – #LEBAINNYC