Dit zijn de populairste filmlocaties ter wereld

Veel films worden tegenwoordig hoofdzakelijk in een studio gedraaid, maar voor sommige scènes moet je nu eenmaal op locatie gaan. Hetzij omdat het decor te moeilijk is om na te maken, hetzij omdat het goedkoper is om ter plaatse te filmen, hetzij omwille van een andere reden. Wat de reden ook moge zijn, filmen op locatie blijft een ding en niet iedere locatie is gelijk geschapen.

Giggster is, toepasselijk, een bedrijf dat zich specialiseert in het boeken van filmlocaties voor productiebedrijven. Ze hebben dus een goed zicht op het hele filmwereldje en waren weleens benieuwd naar welke locaties nu precies het populairst zijn. Ze maakten dus een top tien en één ding is zeker, de Verenigde Staten zijn duidelijk de populairste filmbestemming.

Top tien filmlocaties

1. Central Park, New York, Verenigde Staten

2. Bronson Canyon, Californië, Verenigde Staten

3. Vasquez Rocks Natural Area Park, Californië, Verenigde Staten

4. Niagara Falls, Ontario, Canada

5. Trafalgar Square, Londen, Verenigd Koninkrijk

6. Monument Valley, Arizona, Verenigde Staten

7. Cabo de Gata, Andalusië, Spanje

8. Eiffeltoren, Parijs, Frankrijk

9. Griffith Observatory, Californië, Verenigde Staten

10. Old Royal Naval College, Londen, Verenigd Koninkrijk