Dit zijn de populairste campingbestemmingen in Europa

Op vakantie gaan, het is dezer dagen niet vanzelfsprekend. Hoewel het Europees coronapaspoort de dingen een stukje gemakkelijker maakt, zijn er nog steeds heel wat aspecten om rekening mee te houden. En dan hebben we het niet alleen over de risico’s die de in veel landen stijgende coronacijfers met zich meebrengen.

Na een moeilijk jaar als 2020 is het ook op financieel gebied niet vanzelfsprekend om er zomaar even tussenuit te gaan. Hotels, vluchten en etentjes kosten nu eenmaal geld. Geld dat je door omstandigheden nu misschien niet in overvloed hebt. Gelukkig bestaan er ook manieren om budgetproof op vakantie te gaan als je toch even van omgeving wil veranderen.

De meest budgetvriendelijke manier van reizen is wellicht kamperen. Dat kan op allerlei verschillende manieren: met een van, met de tent, met een mobilhome of caravan... Smaken verschillen, dus het is aan jou om te beslissen voor welke optie je kiest. Eén ding is echter zeker, het ene land is al populairder dan het andere voor een avontuurlijke kampeertrip. Camptoo, een huurplatform voor campers, deed rondvraag en kwam op de proppen met een lijstje. En je zou het misschien niet verwachten, maar België staat op de tweede plaats!

Europese top tien

1. Frankrijk

2. België

3. Nederland

4. Duitsland

5. Noorwegen

6. Denemarken

7. Italië

8. Portugal

9. Spanje

10. Zweden