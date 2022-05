Dit zijn de meest stressvolle kamers in huis om te renoveren

Klusketen Toolstation ondervroeg meer dan 1.000 Britten over het onderwerp renoveren en dat resulteerde in een aantal interessante inzichten. Sowieso blijkt dat velen onder ons het hele proces onderschatten: gemiddeld loopt een renovatie drie maanden uit ten opzichte van de planning én betalen we meer dan 3.500 euro meer dan verwacht.

Keukenperikelen

Maar dat is niet alles. Uit de bevraging blijkt dat niet alle kamers in huis even veel stress opleveren tijdens een verbouwing. De eetkamer en verana zijn bijvoorbeeld twee ruimtes die het minste stress veroorzaken. De keuken is daarentegen een heel ander verhaal. Voor 46 % van de bevraagden was dit de meest stressvolle ruimte om te renoveren. Niet alleen vergt deze ruimte veel technische kennis, maar bovendien betekent het renoveren van de keuken ook dat je even geen plek hebt om te koken. De badkamer komt met 22 % op de tweede plaats - niemand zit tenslotte graag zonder douche of toilet. Wil je zelf renoveren, dan concentreer je je dus beter op de andere ruimtes in huis en laat je de keuken en de badkamer liever aan vaklui over.