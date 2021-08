Dit zijn de meest ontspannende steden ter wereld

Een citytrip is leuk, maar eerlijk? Vaak kost zo’n tripje meer energie dan je ervoor terug krijgt. Steden zijn nu eenmaal niet de meest ontspannende plaatsen die er zijn en sommige zijn nog stresserender dan andere. Gelukkig bestaan er ook enkele spots waar je wél helemaal tot rust kan komen, of het nu is om te wonen of om vakantie te vieren.