Dit zijn de meest fotowaardige bestemmingen ter wereld

Kiezen waar je op vakantie gaat, het is niet makkelijk. En al helemaal niet na een jaar reispauze waarin we meer tijd dan gebruikelijk hebben gehad om te dromen over toekomstige bestemmingen. Maar wat als je je liet leiden door je fototoestel?

Eerder hadden we het al over de lekkerste Europese bestemmingen - ideaal als je ervan houdt om je buikje rond te eten op reis. Maar uiteraard is dat niet het enige mogelijke criterium om je door te laten leiden. Uit een Frans onderzoek blijkt dat 28 % van de reizigers meer dan 120 foto’s maken op vakantie, dus ook hoe fotowaardig een bestemming is doet ertoe.

Gelukkig vroeg de enquête, gevoerd door YouGov in opdracht van Hubside, ook naar welke plekken dan precies het meest fotowaardig zijn. Met als resultaat een lijstje met enkele opmerkelijke monumenten wereldwijd waarvoor we ons fototoestel - of smartphone - maar al te graag bovenhalen.

Meest fotowaardige bestemmingen

1. Taj Mahal, India

2. Pyramides van Gizeh, Egypte

3. Machu Picchu, Peru

4. Mount Fuji, Japan

5. Vrijheidsbeeld, Verenigde Staten

6. De Verboden Stad, Egypte

7. Petra, Jordanië

8. Colosseum, Italië

9. Angkor, Cambodja