Dit zijn de meest fietsvriendelijke steden ter wereld

Dat we met z’n allen sinds de coronapandemie vaker de fiets op springen, hoeven we je niet meer te vertellen. Plots is het onze favoriete activiteit op vrije dagen en zijn de wachttijden voor een fiets langer dan ooit. Maar iedereen die weleens het stalen ros berijdt weet ook dat niet alle fietsbestemmingen gelijk geschapen zijn.

Zoals elk jaar stelde de werd er ook nu weer een Global Bicycle Index opgesteld. Voor die lijst wordt rekening gehouden met een hoop verschillende factoren, van het aantal fietspaden tot het aantal ‘fietsbare’ dagen per jaar - oftewel, dagen waarop je niet bevriest of helemaal verzopen wordt door het water. Het zal je niet verbazen dat een Nederlandse stad, met name Utrecht, op nummer één staat, maar ook Antwerpen maakt z’n opwachting in de top drie.

Top tien fietsvriendelijke steden

1. Utrecht, Nederland

2. Munster, Duitsland

3. Antwerpen, België

4. Kopenhagen, Denemarken

5. Amsterdam, Nederland

6. Malmö, Zweden

7. Hangzhou, China

8. Bern, Zwitserland

9. Bremen, Duitsland

10. Hannover, Duitsland