Dit zijn de lekkerste Europese bestemmingen voor foodlovers

Op vakantie gaan is leuk, maar als het eten tegenvalt, vormt dat een grote domper op de feestvreugde. Misschien denkt niet iedereen er zo over, maar voor foodlovers geldt dit sowieso. Tijdens het kiezen van een vakantiebestemming is het dan ook geen overbodige luxe om op voorhand al wat onderzoek te doen naar de lokale cuisine.